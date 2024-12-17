Правоохоронці провели обшук за місцем проживання 43-річної лікарки

На Хмельниччині голову маріупольської МСЕК викрили на вимаганні та отриманні хабара за встановлення чоловіку групи інвалідності. За скоєне посадовиці загрожує до десяти років увʼязнення. Про це повідомила 17 грудня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, 43-річна підозрювана – голова обласної медико-санітарної експертної комісії №2 міста Маріуполь, що тимчасово дислокується у Хмельницькому та приймає рішення про встановлення груп інвалідності переселенцям із Донецької області та інших тимчасово окупованих територій України.

«Підозрювана вимагала у чоловіка 5 000 доларів за позитивне вирішення питання щодо встановлення ІІІ групи інвалідності. Жінку затримли під час отримання всієї суми», – зазначають у прокуратурі.

Під час обшуків за місцем проживання лікарки правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів готівки. Нині вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Голові МСЕК оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.