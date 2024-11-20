Поліцейські затримали колишнього посадовця під час отримання грошей

У Хмельницькому правоохоронці викрили на хабарі колишнього посадовця обласного військкомату, який обіцяв чоловіку призовного віку виготовити документи про відстрочку. Свої послуги підозрюваний оцінив у 8 тис. доларів. Про це повідомили 20 листопада у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, посадовець обіцяв військовозобовʼязаному за хабар вплинути на працівників ТЦК і надати відстрочку від мобілізації, виготовити військово-облікові документи, оновити дані, постановити його на війcьковий облік та записати рішення ВЛК без фізичної присутності клієнта.

Затримали зловмисника після того, як він отримав другу частину обіцяної суми – 6 тис. доларів.

Наразі чоловікові вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування тримає.

Додамо, що 14 листопада у Хмельницькому також затримали на хабарі заступника начальника одного з відділів ТЦК та СП. Посадовець вимагав і отримав 2000 доларів хабара за визнання чоловіка з нервовим захворюванням непридатним до військової служби.