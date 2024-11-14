Поліцейські викрили посадовця безпосередньо під час отримання хабара

У Хмельницькому правоохоронці викрили на хабарі заступника начальника одного з відділів терцентру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець вимагав і отримав 2000 доларів «винагороди» за визнання чоловіка з нервовим захворюванням непридатним до військової служби. Про це повідомили 14 листопада у пресслужбі поліції області.

«Підполковник вимагав і отримав від громадянина, який і так має нервове захворювання, 2 тис. доларів за визнання його таким, що за станом здоров’я не підлягає призову на військову службу по мобілізації. Затримали посадовця під час отримання ним зазначеної суми», – зазначають у поліції.

Наразі слідчі оголосили співробітнику ТЦК про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від пʼяти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Додамо, що 19 квітня цього року у Хмельницькому затримали 57-річну голову позаштатної військово-лікарської комісії Світлану Яковенчук, яка вимагала 300 доларів у чоловіка з вадами слуху за визнання його непридатним до служби в армії. У вересні відбувся суд, лікарку визнали винною в одержанні неправомірної вигоди й призначили 51 тис. грн штрафу з відстороненням від роботи на рік.