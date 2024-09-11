Правоохоронці затримали обвинувачену після того, як вона отримала хабар

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 57-річній голові позаштатної військово-лікарської комісії Світлані Яковенчук за вимагання й отримання хабара. Посадовиця обіцяла за 300 доларів підтвердити статус обмежено придатного чоловіку з вадами слуху. За це їй призначили 51 тис. грн штрафу й відсторонили від роботи на рік.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, у лютому 2024 року до обвинуваченої звернулася місцева жителька, брат якої був визнаний обмежено придатним до служби у війську через вади слуху. Він мав повторно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження діагнозу, тому жінка хотіла дізнатися про перелік необхідних документів, а також узгодити місце та час проходження огляду. Під час спілкування з лікаркою-фтизіатром і терапевткою КНП «Лікувальний діагностично-консультативний центр» Кам`янець-Подільської міської ради Світланою Яковенчук, яка також виконує обовʼязки голови ВЛК, остання запропонувала за 300 доларів визнати військовозобов’язаного непридатним чи обмежено придатним до служби. Родичка на пропозицію погодилась, однак звернулася до правоохоронців, які задокументували злочинні дії підозрюваної. Після того, як Світлана Яковенчук отримала хабар, її затримали.

У суді лікарка свою вину визнала.

Суддя Юрій Мантуляк визнав Світлану Яковенчук винною за ч.1 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданої їй влади) й призначив 51 тис. грн штрафу. Крім того, обвинувачена протягом року не матиме права обіймати посади у військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісіях. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.