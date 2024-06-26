Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарю військового госпіталя Володимиру Долинському, який вимагав і отримав 40 тис. грн хабара від стрільця-санітара ЗСУ за підтведження статусу обмежено придатного. За скоєне обвинуваченому призначили 68 тис. грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 14 червня, у листопаді 2022 року військово-лікарська комісія визнала стрільця-санітара ЗСУ обмежено придатним. Чоловіка перевели у роту охорони й у березні 2024 року він мав пройти повторний медичний огляд у Хмельницькому військовому госпіталі. Після того, як спеціалісти підтвердили раніше поставлені діагнози, військовослужбовець звернувся за медичним висновком до лікаря-терапевта Володимира Долинського, який сказав, що підпише необхідні документи лише після отримання 40 тис. грн хабара. Оскільки час для проходження ВЛК закінчувався, чоловік погодився. 2 квітня 2024 року потерпілий передав усю суму Володимиру Долинському. Тоді обвинуваченого і викрили правоохоронці.

У суді лікар-терапевт уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Світлана Данькова визнала Володимира Долинського винним за ч.2 ст.369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначила штраф у розмірі 68 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.