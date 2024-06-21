Суд виніс вирок завідувачу поліклінічного відділення Корецької міської лікарні Ігорю Йосипчуку, який вимагав і отримав 1500 доларів хабара за оформлення пацієнту групи інвалідності. Обвинуваченому призначили покарання у вигляді 68 тис. грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 18 червня, із січня 2023 року Ігор Йосипчук виконував обов’язки голови лікарсько-консультаційної комісії в КНП «Корецька міська лікарня». Саме у той період до медзакладу потрапив пацієнт із захворюванням ніг. Чоловік звернувся до завідувача поліклініки Ігоря Йосипчука з проханням надати йому висновок з діагнозом, оскільки хотів подати документи для оформлення групи інвалідності.

18 березня 2024 року обвинуваений провів у робочому кабінеті черговий прийом пацієнта, під час якого написав на аркуші, що за 2000 грн здійсить вплив на голову та членів Острозької міжрайонної МСЕК, і ті нібито приймуть позитивне рішення про встановлення групи інвалідності. Під час наступної зустрічі, 23 квітня 2024 року, обвинувачений уже просив у чоловіка 1500 доларів за своє сприяння. Наступного дня після розмови посадовець отримав усю суму, після чого його і затримали правоохоронці.

У суді Ігор Йосипчук підписав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Наталія Загородько визнала лікаря винним за ч.2 ст.369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначила штраф у розмірі 68 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.