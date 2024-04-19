Правоохоронці викрили 57-річну працівницю ВЛК із Хмельниччини на хабарі

На Хмельниччині правоохоронці викрили на хабарі 57-річну голову позаштатної військово-лікарської комісії. Жінка вимагала 300 доларів «винагороди» за визнання військовозобов’язаного з вадами слуху непридатним чи обмежено придатним до служби. Про це 19 квітня повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 57-річна лікарка-фтизіатр вимагала у родички військовозобов’язаного з вадами слуху 300 доларів за обстеження та подальше визнання його ВЛК непридатним чи обмежено придатним до служби. Жінка вимушено погодилась на умови, однак звернулася до правоохоронців, які задокументували злочинні дії підозрюваної.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання медикині знайдено частину коштів, а також відповідну медичну документацію», – зазначили в прокуратурі.

Лікарці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. До суду вже скерували клопотання щодо її відсторонення від посади. Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (вимагання й прийняття хабара службовою особою). За скоєне їй загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.