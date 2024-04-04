Лікаря та двох його спільників затримали під час чергового «траншу»

На Житомирщині під час отримання хабаря затримали голову обласної військово-лікарської комісії та двох його спільників. Про це повідомила поліція у Житомирській області у четвер, 4 квітня.

Як розповіли у поліції, лікаря та двох його спільників затримали під час чергової передачі грошей. За інформацією слідства, так звані помічники глави ВЛК були цивільними та шукали клієнтів серед військових, яких направляли на проходження комісії. Підроблені довідки також надавали лікарі у Житомирській, Вінницькій областях та місті Києві.

Коштували такі послуги від 3 до 5 тис. доларів, залежно від «реальних травм, поранень та захворювань клієнта, а також бажаного результату». Поліція затримала голову ВЛК та його помічників 3 квітня, хабар у розмірі 900 доларів також конфіскували.

У поліції додали, що 3 квітня провели обшуки у службових кабінетах, за місцями проживання та в автівках учасників схеми. Загалом вилучили 20 тис. доларів, 40 тис. грн, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски, автівки.

Лікарю оголосили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Його спільникам додатково інкримінували пособництво (ч. 5 ст. 27 Кримінального кодексу України. Усім учасникам схеми може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.