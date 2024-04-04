На Хмельниччині лікар-терапевт вимагав у військового хабар за визнання його обмежено придатним

На Хмельниччині правоохоронці затримали члена ВЛК на отриманні 40 тис. грн хабара. За цю суму лікар-терапевт обіцяв хворому військовослужбовцю оформити медичні документи та висновок про обмежену придатність для служби. Про це 4 квітня повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, лікар-терапевт, який є членом ВЛК одного з військових госпіталів Хмельниччини, під час медичного огляду змушував військового внести 40 тис. грн «благодійного внеску» за оформлення медичних документів та відповідного висновку щодо визнання його обмежено придатним до служби.

«Медик достовірно знав, що у військового хворе серце, однак все одно вимагав гроші. При цьому запевняв, що вплине на рішення колег щодо видачі “правильного” медичного заключення», – зазначають у прокуратурі.

Затримали підозрюваного під час отримання всієї суми хабара. Лікарю повідомили про підозру за вимагання і одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі терапевта взяли під варту й відсторонили від посади. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.