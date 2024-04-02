Правоохоронцю загрожує до восьми років ув'язнення

На Київщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який вимагав хабар у свого знайомого. За даними слідчих, він залякував чоловіка службою в армії та пропонував за гроші виключити його з обліку військовозобов’язаних. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, у січні 2024 року співробітник правоохоронного органу запропонував своєму знайомому допомогти зняти його з військового обліку та забезпечити вільний виїзд за кордон. Правоохоронець начебто мав знайомих в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, за допомогою яких планував виключити свого знайомого з військового обліку.

«Правоохоронець чинив моральний тиск на свого знайомого, розповідаючи, що отримав інформацію від перевірених осіб в ТЦК. Тому, якщо він “не вирішить” питання за 15 тис. доларів, то днями буде призваний на службу в армію. Військовозобов’язаний не піддався на залякування та звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів, які надалі контролювали оборудку», – йдеться у повідомленні.

ДБР затримало правоохоронці під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Йому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане із вимаганням вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підорюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внести заставу – 580 тис. гривень. Правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна.