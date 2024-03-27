Хмельницькі правоохоронці взяли під варту працівницю ТЦК і лікаря за вимагання хабара

У Хмельницькій області на вимаганні хабара у військовозобов’язаного викрили співробітницю територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також місцевого стоматолога. Вони пропонували чоловіку вирішити питання щодо ухилення від мобілізації за 10 тис. доларів. Про це 27 березня повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Так, за інформацією правоохоронців, спільники за гроші обіцяли надати військовозобов’язаному висновок про визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку. Таку послугу стоматолог запропонував своєму пацієнту під час лікування.

Зокрема, за 10 тис. доларів він та його знайома з ТЦК пообіцяли вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадовців у прийнятті позитивного рішення.

«Під час проведення одночасних обшуків за місцем роботи та проживання вказаних осіб вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які скеровано на експертизу», – зазначають у прокуратурі.

Обох підозрюваних взяли під варту із правом внесення застави. Працівницю ТЦК відсторонили від посади. Наразі правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.

Стоматологу та військовослужбовиці повідомили про підозру за незакінчений замах на отримання неправомірної вигоди, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.