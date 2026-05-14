В Університеті короля Данила ситуацію коментувати відмовилися

У середу, 13 травня, у приміщенні Університету короля Данила (УКД) в Івано-Франківську пройшла відкрита зустріч з шоуменом і волонтером Сергієм Притулою. Запланований захід провели в актовому залі за участі студентів та викладачів вишу під час повітряної тривоги.

Зустріч з Сергієм Притулою приурочили до дня заснування університету та анонсували на 15:00 13 травня. Незважаючи на повітряну тривогу, яка розпочалася в Івано-Франківську о 12:18, захід вирішили не переносити і провели у великому актовому залі вишу.

Про початок зустрічі з Притулою УКД повідомив в інстаграмі, анонсувавши на 16:00 стендап від Антона Тимошенка та Василя Байдака. Згодом ці сторіси зі сторінки університету прибрали.

«Під час повітряної тривоги студенти та інші люди залишилися в актовому залі з великими вікнами, попри те, що навпроти університету було влучання в будинок. Незважаючи на реальну небезпеку, студентам повідомили, що “все йде за планом” і зустріч та зйомки будуть», – написала в тредс студентка Ілона Федорчак.

Викладачка кафедри журналістики, реклами та зв'язків із громадськістю УКД Софія Лашків відповіла, що на початку заходу всім повідомили про повітряну тривогу та запропонували пройти в укриття.

«Хто хотів – пішов. Повнолітні несуть відповідальність за своє життя, ніхто нікого не тримав. Неповнолітнім на стендап не можна було. Стендап 18+, про це попереджували», – зазначила Софія Лашків.

ZAXID.NET намагався отримати коментар про проведення заходу в адміністрації Університету короля Данила. У приймальні ректора ситуацію коментувати відмовилися, зазначивши, що після обстрілу 13 травня виш працює «в іншому режимі». Керівниця відділу маркетингу та зв’язків з громадськістю УКД Наталія Григорська на дзвінки не відповідає.

Згідно з розпорядженням ректора УКД Мирослава Луцького щодо алгоритму дій у випадку оголошення тривоги, після отримання сигналу тривоги студенти та викладачі відразу повинні рухатися до укриття. Відповідальні за евакуацію представники адміністрації університету, куратори груп, працівники деканату повинні перевірити присутність в аудиторіях студентів та забезпечити їх евакуацію в укриття.

«Викладачі та відповідальні особи повинні перебувати в укритті до завершення тривоги», – йдеться у документі.

У середу, 13 травня, повітряна тривога в Івано-Франківську тривала з 12:18 до 18:00. О 17:25 росіяни влучили дроном у багатоповерхівку на вул. Євгена Коновальця. В Університеті короля Данила, що розташований поруч, ударною хвилею вибило вікна.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, засновником Університету короля Данила є відомий забудовник з Івано-Франківська Андрій Луцький. У консолідованому рейтингу вишів України 2025 року УКД посів 158 місце.