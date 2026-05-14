Кам'яні плити перенесли за паркан і склали на купу

У селі Нирків на Тернопільщині невідомі винесли старі польські та українські надгробки й хрести за межі цвинтаря. Деякі з них можуть датуватися щонайменше ХІХ століттям. Про це повідомив Шимон Моджеєвський – поляк, який займається волонтерською реставрацією давніх надмогильних пам’ятників в Україні. ZAXID.NET звернувся за коментарями до голови Товстенської громади та старости села.

У 1987 році Шимон Моджеєвський заснував товариство «Маґурич», яке вже десятиліттями впорядковує занедбані кладовища у Польщі та Україні. З 2005 року він займається відновленням старих надгробків, придорожніх хрестів і фігур саме в Україні.

Наприкінці квітня він поїхав до села Нирків Товстенської громади, щоб подивитися на старовинний костел. Також планував оглянути цвинтар і пошукати надгробки, які потребують відновлення. Однак волонтер побачив, що кілька кам’яних плит викинули за паркан кладовища.

«У багатьох країнах я бачив, як надгробки викидають у смітник зі цвинтарів. І не важливо, чи вони з XII ст., чи з XIX ст... Ця практика також існує в Польщі та Україні. Сьогодні cело Нирків, Тернопільська область. З чинного кладовища я хотів пройтися до закритого цвинтаря, розташованого біля каплиці родини Понінських. У найнижчому кутку цвинтаря, за його парканом, я натрапив на купу знятих надгробків, старих і нових. У цій купі є щонайменше два «козацькі» хрести. Важко сказати, яким століттям вони датуються, але такою не повинна бути їхня доля», – написав Шимон Моджаєвський у фейсбуці.

У коментарі ZAXID.NET волонтер припустив, що кам’яні плити лежать за межами кладовища давно. Щоб дістатися до них, йому довелося вирубати кущі навколо. На козацьких хрестах Шимон Моджаєвський побачив надписи. Однак прочитати їх і встановити вік – дуже складно, адже хрести поросли мохом. На його думку, прямокутні кам’яні плити могли належали полякам, які проживали у селі Джурин (нинішнє село Нирків).

Що кажуть у громаді

ZAXID.NET звернувся за коментарем до голови Товстенської селищної громади Івана Проданика. Він відповів, що ніколи не чув про таку проблему. Порадив зателефонувати до старости села Ярослави Стахири, оскільки він зараз у відпустці.

Під час розмови посадовиця повідомила ZAXID.NET, що стала старостою лише півтора року тому й не знала про надгробки, які опинилися за парканом кладовища.

«Пригадую, що 10 років тому селяни прибирали старий цвинтар, оскільки він заріс деревами, кущами та травою. Можливо, тоді хтось і поскладав кам’яні плити на купу. Це кладовище велике, має площу приблизно 4 гектари. Я навіть не можу зрозуміти, про яке саме місце йдеться і де мені шукати ці надгробки», – відповіла Ярослава Стахира.

Вона додала, що не знає, як правильно діяти в цій ситуації. І припустила, що складно буде знайти могили, на яких стояли саме ці хрести й плити. ZAXID.NET передав посадовиці контакти Шимона Моджеєвського для подальшої комунікації.

Плани товариства «Маґурич»

Шимон Моджеєвський порадив не складати кам’яні плити на землю, натомість перекласти їх на дошки надписами донизу. «Реставрація надгробків з каменю-пісковику – дуже кропітка. Під час перенесення плити можна випадково пошкодити її, тому краще просто акуратно занести надгробки та хрести на територію цвинтаря. Кожну плиту окремо поставити на дерев’яні дошки, щоб вона не вгрузла в ґрунт, надписами донизу, аби дощ не зашкодив їм», – зазначив волонтер.

Він додав, що цьогоріч планує приїхати до Ниркова та розпочати поетапну реставрацію знайдених надгробків. Наразі він разом з колегами завершує роботу в селищі Поморяни на Львівщини, де товариство вже відновило 100 давніх українських та польських кам’яних плит.