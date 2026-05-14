Віктор «Лелека» Лахно

У Києві поліцейські затримували колишнього полоненого бійця «Азову» Віктора Лахна після того, як він кинув яйцем в колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Інцидент стався після судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку. Про це ввечері 13 травня повідомило видання «Букви» з посиланням на відео інциденту та коментар самого Лахна.

Раніше повідомлялося, що після завершення судового засідання біля будівлі суду невідомий чоловік намагався поцілити яйцем в ексочільника ОП. Згодом у соцмережах з’явилися кадри із Віктором Лахном у кайданках.

У коментарі журналістам Віктор «Лелека» Лахно підтвердив, що його затримання пов’язане саме з цим інцидентом. За словами ветерана, після події він не залишав місце, не чинив опору та чекав на прибуття правоохоронців.

«Хоча я чекав з представниками поліції патруль, який мав би скласти протокол, не втікав з місця і повністю розумів відповідальність за свої дії», – заявив він.

Лахно також припустив, що рішення про його затримання могли ухвалити вже після чиєїсь вказівки.

«Просто хтось сказав, щоб мене затримали і доставили до відділку», – додав ветеран.

У коментарі ТСН військовослужбовець пояснив причину свого вчинку незадоволенням діями колишнього керівника Офісу президента.

«Ця людина заробляла під час війни... Вона піариться на темі військовополонених, а також на самій війні та фронті, крадучи у населення гроші. Саме через таких людей багато хто в країні сьогодні не довіряє ані суспільству, ані інформаційним джерелам, оскільки Єрмак контролює значну частину цих ресурсів і є дуже впливовою людиною в державі», – сказав Віктор Лахно.

Увечері голова правління антикорупційної громадської організації «СПРОТИВ» Марія Барабаш у своїх соцмережах повідомила, що поліція відпустила ветерана Віктора «Лелеку».

Зауважимо, незадовго до інциденту з Андрієм Єрмаком ветеран також опублікував відео, на якому екскерівнику ОП вигукують, що «український народ його не поважає». У відповідь Єрмак заявив: «А ви говорите за весь український народ?».

Нагадаємо, уранці 14 квітня Вищий антикорупційний суд оголосить рішення щодо запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Напередодні суддя пішов до нарадчої кімнати після виступів сторін у справі про легалізацію 460 млн грн через будівництво котеджного містечка «Династія» під Києвом.

Що відомо про Віктора Лахна

25-річний Віктор Лахно на початку повномасштабного вторгнення перебував у Бердянську. Певний час він партизанив у рідному селищі на Запоріжжі, а згодом добровільно долучився до операції з деблокади Маріуполя. Про його історію раніше писало медіа «Приморка.City».

Попри поранення, захисник продовжував виконувати бойові завдання. Після виходу з «Азовсталі» разом з іншими бійцями «Азову» Лахно потрапив у російський полон. Спочатку військового утримували в Оленівці, а пізніше – у Горлівці. У неволі він провів 13 місяців, після чого був звільнений під час обміну в червні 2023 року.