Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) призначила три тижні під вартою військовослужбовцю, який вклав сигарету в губи статуї Богородиці під час операції в Дебелі на півдні Лівану. Його товариш, який сфотографував цей акт наруги, має відбути два тижні покарання. Про це повідомив журнал CREDO з посиланням на офіційну заяву ізраїльської армії.

Там наголосили, що дуже серйозно ставляться до інциденту, який стався кілька тижнів тому. ЦАХАЛ додав, що солдатам регулярно нагадують про правила поведінки щодо релігійних установ та місць культу перед початком військових операцій.

Ізраїльтянина, який вклав сигарету в уста статуї, ув'язнили на 21 день (Фото зі соцмереж)

Нагадаємо, це вже другий антихристиянський акт, скоєний у селищі Дебель на півдні Лівану, який захопила і зачищає ізраїльська армія. Раніше, у квітні, ізраїльський солдат молотом розбив голову Ісуса на поваленому розп’ятті. Його разом зі спільником засудили до 30 днів військового арешту. За наявними даними, християни становлять близько третини населення Лівану, чисельність якого сягає приблизно 5,5 млн людей.

Зауважимо, Ліван був втягнутий у війну на Близькому Сході на початку березня після того, як підтримуване Тегераном терористичне угруповання «Хезболла» завдало ракетного удару по Ізраїлю на підтримку Ірану. Після цього Ізраїль розпочав наземне вторгнення на південь Лівану, і його війська залишаються там попри перемир’я.

Ізраїльські військові заявляють, що атакують лише будівлі, які «Хезболла» використовує як опорні пункти. Однак масштаби руйнувань викликають занепокоєння у ліванських чиновників та мешканців.