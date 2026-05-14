Готуємо биту редиску: три варіанти маринаду
Класичний азійський, домашній український та пікантний із чилі
Бита редиска – проста й дуже соковита закуска, яка стала справжнім хітом сезону. Завдяки особливому способу приготування редиска швидко вбирає маринад і набуває яскравого смаку вже за кілька хвилин. Таку закуску можна подавати до молодої картоплі, м’яса, риби або просто зі свіжим хлібом. Спробуйте одразу три варіанти – класичний азійський, домашній український та пікантний із чилі. Рецепти від ТСН.
Рецепт 1. Класична азійська бита редиска.
Інгредієнти
|редиска
|350–400 г
|часник
|2 зубки
|соєвий соус
|2 ст. л.
|рисовий або яблучний оцет
|1 ст. л.
|цукор або мед
|0,5 ч. л.
|кунжутна олія
|1 ч. л.
|кунжут
|за смаком
|зелень
|для подавання
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте редиску та видаліть хвостики.
Крок 2
Покладіть редиску в пакет або накрийте харчовою плівкою.
Крок 3
Відбийте кожну редиску плоским боком ножа або кулінарним молотком.
Крок 4
Змішайте соєвий соус, оцет, цукор або мед та кунжутну олію.
Крок 5
Додайте подрібнений часник і добре перемішайте.
Крок 6
Залийте редиску маринадом та перемішайте.
Крок 7
Поставте закуску в холодильник на 10 хвилин.
Крок 8
Посипте кунжутом і зеленню перед подаванням.
Рецепт 2. Гостра бита редиска з чилі та лимоном.
Інгредієнти
|редиска
|400 г
|перець чилі
|за смаком
|лимонний сік
|1 ст. л.
|оливкова олія
|2 ст. л.
|петрушка
|за смаком
|сіль
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте редиску та відбийте її плоским боком ножа.
Крок 2
Дрібно наріжте перець чилі та петрушку.
Крок 3
Змішайте лимонний сік, оливкову олію та сіль.
Крок 4
Додайте чилі й перемішайте маринад.
Крок 5
З’єднайте редиску з маринадом і зеленню.
Крок 6
Залиште закуску настоюватися на 5–7 хвилин.
Крок 7
Подавайте одразу після маринування.
Рецепт 3. Бита редиска з кропом та олією.
Інгредієнти
|редиска
|300 г
|свіжий кріп
|1 великий пучок
|часник
|1 зубок
|сіль
|0,5 ч. л.
|нерафінована соняшникова олія
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте редиску та злегка відбийте її плоским боком ножа.
Крок 2
Дрібно наріжте кріп.
Крок 3
Розітріть кріп із сіллю та подрібненим часником до появи соку.
Крок 4
Додайте соняшникову олію та перемішайте заправку.
Крок 5
Поєднайте редиску з ароматною сумішшю.
Крок 6
Залиште закуску на 5–10 хвилин для маринування.
Крок 7
Подавайте охолодженою.