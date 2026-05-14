Бита редиска – проста й дуже соковита закуска, яка стала справжнім хітом сезону. Завдяки особливому способу приготування редиска швидко вбирає маринад і набуває яскравого смаку вже за кілька хвилин. Таку закуску можна подавати до молодої картоплі, м’яса, риби або просто зі свіжим хлібом. Спробуйте одразу три варіанти – класичний азійський, домашній український та пікантний із чилі. Рецепти від ТСН.

Рецепт 1. Класична азійська бита редиска.

Інгредієнти

редиска 350–400 г часник 2 зубки соєвий соус 2 ст. л. рисовий або яблучний оцет 1 ст. л. цукор або мед 0,5 ч. л. кунжутна олія 1 ч. л. кунжут за смаком зелень для подавання

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте редиску та видаліть хвостики.

Крок 2 Покладіть редиску в пакет або накрийте харчовою плівкою.

Крок 3 Відбийте кожну редиску плоским боком ножа або кулінарним молотком.

Крок 4 Змішайте соєвий соус, оцет, цукор або мед та кунжутну олію.

Крок 5 Додайте подрібнений часник і добре перемішайте.

Крок 6 Залийте редиску маринадом та перемішайте.

Крок 7 Поставте закуску в холодильник на 10 хвилин.

Крок 8 Посипте кунжутом і зеленню перед подаванням.

Рецепт 2. Гостра бита редиска з чилі та лимоном.

Інгредієнти редиска 400 г перець чилі за смаком лимонний сік 1 ст. л. оливкова олія 2 ст. л. петрушка за смаком сіль дрібка Спосіб приготування: Крок 1 Помийте редиску та відбийте її плоским боком ножа. Крок 2 Дрібно наріжте перець чилі та петрушку. Крок 3 Змішайте лимонний сік, оливкову олію та сіль. Крок 4 Додайте чилі й перемішайте маринад. Крок 5 З’єднайте редиску з маринадом і зеленню. Крок 6 Залиште закуску настоюватися на 5–7 хвилин. Крок 7 Подавайте одразу після маринування.

Рецепт 3. Бита редиска з кропом та олією.