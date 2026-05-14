Унаслідок масованої дронової атаки на Львівщину у середу, 13 травня, БпЛА влучили у електропідстанцію «Львівобленерго». Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними ЛОВА, внаслідок влучання БпЛА в електропідстанцію ПрАТ «Львівобленерго» було повністю відключено від електропостачання 19 населених пунктів Львівського району, а також 4 населених пункти відключено частково. Без світла залишились близько 22 тисячі абонентів. Станом на 07:00 14 травня електропостачання населених пунктів не відновлено, роботи тривають.

У трьох громадах Львівської області виявили також ворожі дрони. Біля села Мерещів Перемишлянської ТГ знайшли знищений дрон, біля села Журавків Жидачівської ТГ виявили уламки БпЛА, у лісі біля села Остаповичі Перемишлянської ТГ знайшли ще один дрон.

У лісі поблизу села Дмитрів, Радехівська ТГ Шептицького району, внаслідок падіння уламків БпЛА виникло загоряння лісової підстилки на площі 100 м2. Пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, що масована атака на Львівщину 13 травня 2026 року тривала понад чотири години. Голова ЛОВА Максим Козицький повідомляв, що ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Зокрема росіяни двічі вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Жовкві, місто залишилось без світла.