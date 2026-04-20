Інцидент з пошкодженням християнського символу розслідує Північне командування

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила оригінальність фото з ізраїльським військовим, який молотом розбив статую Ісуса Христа в Лівані. Ізраїльтяни пообіцяли розслідувати інцидент й допомогти місцевій громаді відновити статую.

За даними відомства, зображений на фото ізраїльський солдат виконує завдання на півдні Лівану. Інцидент з пошкодженням християнського символу розслідує Північне командування, і наразі це питання розв’язується на рівні командування.

An Israeli soldier smashing the head of a Jesus Christ statue during operations in southern Lebanon. — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) April 19, 2026

«ЦАХАЛ розглядає цей інцидент як надзвичайно серйозний і наголошує, що поведінка солдата абсолютно не відповідає цінностям, яких очікують від військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.

На підставі результатів розслідування щодо винних вживуть відповідних заходів, наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

«ЦАХАЛ діє з метою ліквідації терористичної інфраструктури, створеної “Хезболлою” на півдні Лівану, і не має наміру завдавати шкоди цивільній інфраструктурі, включно з релігійними будівлями чи релігійними символами», – підкреслили там.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що пошкодження солдатом Армії оборони Ізраїлю статуї Ісуса на півдні Лівану є «ганебним вчинком» і перепросив за інцидент. Він зазначив, що цей вчинок повністю суперечить цінностям Ізраїлю, який «поважає різні релігії та їхні священні символи, а також підтримує толерантність і повагу між віруваннями».

Зауважимо, Ліван був втягнутий у війну на Близькому Сході на початку березня після того, як підтримуване Тегераном терористичне угруповання «Хезболла» завдало ракетного удару по Ізраїлю на підтримку Ірану. Ізраїль відповів масованими ударами по всій країні та вторгненням на південь.

Уже 8 квітня США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню за посередництва Пакистану. Того ж дня Ізраїль масовано атакував Ліван, на території якого діє терористичне угруповання «Хезболла». Ліванська цивільна оборона заявила про загибель 254 людей та ще 1100 поранених.

На тлі обстрілу Лівану Іран заявив про порушення умов припинення вогню. Утім, Ізраїль та США наполягали, що встановлене перемирʼя не поширювалося на Ліван.

16 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та Ліван домовилися про припинення вогню строком на 10 днів. Війська ЦАХАЛу залишаються на півдні Лівану, попри тимчасове перемир’я між двома країнами.