Трамп назвав Сі «великим лідером» і своїм другом

У Пекіні 14 травня президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпінем. Під час двогодинних переговорів сторони обговорили Тайвань, Україну, Близький Схід та Корейський півострів, повідомила радіостанція Deutsche Welle.

За інформацією китайського державного телеканалу CCTV, під час закритої зустрічі Сі заявив Трампу, що їхні країни можуть «зіткнутися або навіть вступити в конфлікт», якщо питання щодо Тайваню буде розв’язане неправильно.

«Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах», – сказав Сі.

Він додав, що «незалежність Тайваню» і мир у Тайванській протоці так само несумісні, як вогонь та вода.

Напередодні Китай знову заявив про свою незгоду з нещодавньою угодою США з Тайванем про постачання озброєнь.

Водночас перед зустріччю в четвер вранці Сі заявив Трампу, що їхні дві країни повинні бути «партнерами, а не суперниками». Він додав, що «радий» прийняти Трампа під час першого візиту лідера США до Китаю з 2017 року, оскільки «світ опинився на новому роздоріжжі».

Зі свого боку Трамп назвав Сі «великим лідером» і своїм другом, а також додав, що в країн буде «фантастичне майбутнє разом».

Нагадаємо, Китай вважає частково визнану демократичну державу Тайвань своєю територією та заявляє, що вона має бути «возз’єднана» з материком.

Останніми роками Китай активізував військову діяльність та навчання навколо Тайваню, востаннє – у грудні 2025 року, коли Китай ініціював блокаду тайванських портів.

Зі свого боку, США продовжують підтримувати Тайвань політично та військово.