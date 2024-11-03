Тайвань заявив, що припинив постачати Росії верстати для металообробки

Міністерство економіки Тайваню заявило, що країна припинила постачати Росії верстати для металообробки, які використовують у військової промисловості. Про це йдеться у заяві економічного відомства Тайваню.

Зазначається, що іноземні аналітики опублікували низку розслідувань, у яких йшлося про те, що Тайвань входить до п’ятірки основних постачальників верстатів до Росії попри санкції. Міністерство економіки Тайваню заявляє, що з березня 2024 року «обсяги експорту верстатів звели до нуля».

Наголошується, що Тайвань посилив правила експортного контролю. Зокрема, з березня 2024 року острівна держава у 15 разів підвищила штраф за постачання верстатів до Росії та Білорусі, тепер він становить 1 млн юанів (приблизно 32 тис. доларів).

Крім того, міністерство економіки проводить тренінги, під час яких закликає виробників та постачальників дотримуватись законодавства та контролювати кінцевий потік продукції. Зазначається, що з початку 2024 року відбулось 19 публічних тренінгів, до яких також залучили представників експортного контролю з Американського інституту в Тайвані.

Зазначимо, що верстати для металообробки Росія використовує для виробництва підривників, високоточного озброєння та іншої військової продукції.

Нагадаємо, у січні 2024 року журналісти The Reporter та The Insider опублікували розслідування, у якому розповіли, що Тайвань попри санкції продовжує продавати Росії верстати для металообробки через треті країни – Туреччину та Китай. Така схема виявилась прибутковою, оскільки верстати, які в середньому коштують до 180 тис. доларів, російський виробник крилатих ракет купував за 1 мл доларів.