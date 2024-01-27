Попри запроваджені Тайбеєм санкції, Тайвань продає Росії верстати для металообробки. Вони потрапляють до РФ через Туреччину та Китай. Про це йдеться у розслідуванні журналістів The Reporter та російського The Insider.

У січні 2023 року Міністерство економіки Тайваню внесло до списку санкційних товарів високотехнологічні металообробні верстати. Експорт верстатів комплексної обробки металу та висококласних токарних верстатів безпосередньо в Росію практично припинився.

Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайванського виробництва, що надходять до Росії, транспортуються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина та Китай. За даними російської митниці, з березня по вересень 2023 року Росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн доларів. Станом на вересень 2023 року майже половина верстатів, імпортованих Росією з Туреччини, була виготовлена на Тайвані.

Така схема приносить великий прибуток виробникам та посередникам. Зокрема, верстати, які в середньому коштують від 60 до 180 тис. доларів російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві продали за мільйон доларів.

Журналісти зазначають, верстати необхідні Росії для у виробництва підривників, високоточного озброєння та іншої військової продукції.