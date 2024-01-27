Тайвань попри санкції продає Росії верстати для військової промисловості
Тайванські верстати потрапляють до Росії через Туреччину та Китай
Попри запроваджені Тайбеєм санкції, Тайвань продає Росії верстати для металообробки. Вони потрапляють до РФ через Туреччину та Китай. Про це йдеться у розслідуванні журналістів The Reporter та російського The Insider.
У січні 2023 року Міністерство економіки Тайваню внесло до списку санкційних товарів високотехнологічні металообробні верстати. Експорт верстатів комплексної обробки металу та висококласних токарних верстатів безпосередньо в Росію практично припинився.
Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайванського виробництва, що надходять до Росії, транспортуються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина та Китай. За даними російської митниці, з березня по вересень 2023 року Росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайванського виробництва загальною вартістю майже 29 млн доларів. Станом на вересень 2023 року майже половина верстатів, імпортованих Росією з Туреччини, була виготовлена на Тайвані.
Така схема приносить великий прибуток виробникам та посередникам. Зокрема, верстати, які в середньому коштують від 60 до 180 тис. доларів російському виробнику крилатих ракет і космічної техніки «Корпорація «Комета» в Москві продали за мільйон доларів.
Журналісти зазначають, верстати необхідні Росії для у виробництва підривників, високоточного озброєння та іншої військової продукції.