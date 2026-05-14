Пустомитівський районний суд виніс вирок водієві Renault Fluence, який спричинив смертельну ДТП із двома загиблими. Суд призначив йому 5 років увʼязнення та зобовʼязав сплатити родичам загиблих 2 млн грн моральної шкоди.

ДТП трапилась 23 вересня 2024 року на трасі Львів – Івано-Франківськ – Мукачево біля села Відники. За версією слідства, 22-річний водій Renault Fluence перетнув суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ 2106. Унаслідок ДТП 43-річний водій ВАЗ і його 37-річний пасажир загинули.

У суді водій Renault свою провину визнав і розповів, що того дня падав дрібний дощ і був сильний туман. Він намагався контактувати з родичами загиблих і компенсувати шкоду, але вони відмовились.

Суддя Євген Данилів визнав водія винним за ч. 3 ст. 286 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі із вилученням водійського посвідчення на 3 роки. Також суд зобовʼязав його сплатити родичам загиблих сукупно 2 млн грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.