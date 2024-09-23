22-річного водія Renault Fluence затримали

У понеділок вранці, 23 вересня, на автодорозі Львів-Івано-Франківськ, неподалік села Відники Львівського району, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Renault Fluence, яким керував 22-річний мешканець Львівського району, та ВАЗ-2106, за кермом якого перебував 43-річний мешканець сусіднього села. Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та його 37-річний пасажир загинули.

22-річного водія Renault Fluence затримали. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.