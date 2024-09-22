Автомобіль збив на смерть пішохода, який переходив трасу в невстановленому місці

У неділю ввечері, 22 вересня, на трасі Київ-Чоп біля міста Стрий на Львівщині 21-річний водій автомобіля Renault Kangoo на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Сметельна ДТП сталася у селі Дуліби Стрийського району. Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, унаслідок наїзду автомобіля Renault Kangoo чоловік загинув. На місці працюють слідчі, встановлюють усі обставини смертельної аварії.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що пішохід віком близько 60 років загинув до приїзду медиків «швидкої». Також постраждав 21-річний водій автомобіля. Його госпіталізували у Стрийську лікарню з попереднім діагнозом – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та гостра реакція на стрес.