Жертви є у Здолбуневі

Унаслідок масованої російської атаки 13 травня по залізничній інфраструктурі України в Здолбунові, що на Рівненщині, загинули двоє працівників «Укрзалізниці». Про це повідомила «Укразлізниця» у середу ввечері, 13 травня.

В «Укрзалізниці» зазначили, що під час атаки моніторингові центри працювали у посиленому режимі, а працівників та пасажирів оперативно інформували про загрози й скеровували до укриттів.

«Жоден наш пасажир не постраждав під час цієї масованої атаки, а потяги продовжують рух на всіх ділянках», – повідомили в компанії.

Водночас через обстріли у залізничному містечку Здолбунів загинули двоє працівників «Укрзалізниці». Також поранений ще один співробітник та працівниця компанії, яка поспішала до укриття під час атаки.

Як повідомили в Укрзалізниці, загалом зафіксували 23 удари по залізничній інфраструктурі. Росіяни атакували енергетичні об’єкти, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки зафіксували влучання в рухомий склад – ще вночі було пошкоджено три локомотиви.

Через загрозу повторних ударів та необхідність евакуації пасажирів на окремих ділянках можливі тимчасові затримки потягів, зміни графіків руху та коригування маршрутів.