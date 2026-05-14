Презентація каталогу відбудеться 17 травня

У Львові презентують каталог виставки «З сибірської сторони: родинний архів» та проведуть публічну дискусію про дослідження і музеєфікацію індивідуальних досвідів радянських масових репресій. Презентація відбудеться публічноісторичному просторі «Після тиші» за попередньою реєстрацією.

У 2023 році мешканка Жовкви Галина Лозинська передала на зберігання ГО «Після тиші» архів світлин родини Бабіїв – Лозинських з села Добросин на Львівщині, яка пережила радянські масові переслідування. Це суголосно до того, через що довелося пройти сотням тисяч людей в Україні у 1940-1950-х роках.

Раніше такі світлини могли бути способом зв’язку між рідними, розділеними соціальними катастрофами ХХ століття. А тепер вони здатні пов’язати між собою історії різних людей та родин, стати своєрідним містком між індивідуальними переживаннями та колективною пам’яттю про травматичне минуле.

На основі цього архіву дослідники створили виставку, яка експонувалася у просторі «Після тиші» у жовтні-листопаді 2025 року. Впродовж цього часу команді вдалося відшукати та доповнити виставку новими фото та архівними документами. Каталог – підсумок цього виставкового проєкту.

У неділю, 17 травня, о 16?00, команда ГО презентує каталог у публічноісторичному просторі «Після тиші» у Львові (вул. Гребінки 6). Отримати примірник каталогу можна буде після презентації за вільний донат на потреби ЗСУ. Зареєструватися на подію можна за посиланням.