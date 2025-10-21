Бабуся мешканки Жовкви Галини Лозинської була засуджена до 25 років ув’язнення в таборах ГУЛАГу за співпрацю з підпільниками, а всю родину вислали на спецпоселення на Сибір. Рідні рідко згадували про минуле, а розказати історію родини допомогли дослідники ГО «Після тиші», яким вдалось відтворити хронологію подій за архівними документами, написами на зворотах фотографій та спогадами інших репресованих.

Історію сім’ї Галини Лозинської перетворили на виставку із «З сибірської сторони: родинний архів», яка буде експонуватися у публічноісторичному просторі «Після тиші» у Львові до 30 листопада. ZAXID.NET з’ясував, про що може розповісти історія однієї депортованої родини та чому істориків цікавлять маленькі сімейні архіви.

Як і чому депортували родину Бабіїв – Лозинських

У 1949 році у будинку мешканки Добросина Анни Лозинської гебісти виявили криївку, з якої вилучили підпільну літературу та типографське приладдя. Тоді Анну затримали, а згодом засудили до 25 років ув'язнення за співпрацю з підпільниками ОУН та відправили до табору в Казахстані. Її 10-річний син Роман залишився під опікою сім’ї Бабіїв – бабусі Єви, дідуся Томи, а також тіток Анастасії і Марії.

У той же час в Добросині відбулася сутичка між підпільниками ОУН та радянськими функціонерами. Радянська влада використала цей випадок як зручний привід для депортації з села неблагонадійних сімей, зокрема й Бабіїв. Депортацію здійснили з блискавичною швидкістю – 1 грудня МДБ підготувало відповідні документи про доцільність депортації сім’і, а 5 грудня в Добросин прибула оперативна група.

Загалом того дня «вилучили» 27 сімей, більшість із них – із Добросина. Спершу вони перебували у збірному пункті у Львові, очікуючи остаточного рішення, а на початку січня 1950 року їх усіх депортували на Сибір, конфіскувавши все майно. Прикметно, що спершу 10-річного Романа Лозинського не було в списку тих, хто підлягає депортації. Його дописали від руки під час «вилучення».

Ешелон депортованих їхав до Сибіру три тижні й 2 лютого прибув на кінцеву зупинку – станцію Усть-Абакан в Красноярському краю.Дослідники ГО «Після тиші» знайшли в архіві МВС у Києві список усіх людей, які були в тому ешелоні – усього 608. Вони закликають тих, хто упізнає серед них своїх рідних поділитися інформацією.

Cписок людей, депортованих в ешелоні №97091 до Хакаської автономної області, 1950 рік. З Галузевого державного архіву МВС

Депортованим забороняли покидати поселення, а вільно пересуватися можна було лише в радіусі трьох кілометрів. За порушення цих правил їм загрожували спершу 10, а потім аж 20 років ув'язнення.

Дорослі працювали на будівництві гідролізного заводу, виконуючи переважно найважчу роботу. На початку 1950-х Тома та Єва Бабії померли: Тома – у 1950, Єва – у 1952 році. Офіційною причиною смерті вказані захворювання серця. Вони поховані в Усть-Акабані, а вже на той час 12-річний Роман Лозинський залишився жити з тітками. Згодом на спецпоселення добровільно переїхав Микола Шарманський – чоловік Анастасії Бабій, який до цього служив у радянській армії. Його змусили підписатися під спеціальною розпискою, мовляв, не буде забирати дружину і повідомлений, що в разі порушення його покарають кількарічним ув’язненням. У 1955 році Марія Бабій вийшла заміж за Миколу Мудрого. Його з батьками та старшою сестрою також депортували до Усть-Абакану з села Монастирець на Львівщині.

Того ж року Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду СРСР переглянула справу сім'ї Бабіїв та виявила, що підстав для їх депортації не було. Після отримання довідок про звільнення зі спецпослення Анастасія Бабій із сім’єю повернулася в Україну. Марія лишилася в Усть-Абакані. Її чоловік чекав на звільнення зі спецпослення ще п’ять років. Разом із сім’єю вони повернулися в Україну лише через 17 років після депортації – у 1966 році.

У 1956 році військовий трибунал переглянув справу Анни Лозинської та скоротив термін її ув’язнення до 7 років. Після звільнення вона поїхала в Усть-Абакан, де зустрілася з сином. Там вони жили ще 12 років, після чого повернулися в Україну. Анну Лозинську реабілітували лише у 1992 році. Вона померла 2000 році, а Роман Лозинський – у 2013-му.

«Тато жартував, що він був на “сталінській дачі”»

Галина Лозинська, донька Романа Лозинського, про минуле родини дізналася випадково. В сім’ї про депортацію та життя на Сибіру майже не говорили.

«Тоді не було прийнято говорити, що хтось був депортований і за які "злочини". Я знала лише, що баба була на Сибіру, а тато жартував, що він був "на сталінській дачі". Були лише фото, але вони ніколи не згадували ніяких деталей», – розповіла ZAXID.NET Галина Лозинська.

У 2021 році відгукнулася на запит дослідників ГО «Після тиші» в соцмережах та допомогла організувати розмови з іншими знайомими репресованими, зокрема з Параскевою Бурко. З’ясувалося, що вона відбувала покарання разом із Анною Лозинською й у 1990-х жінки випадково зустрілися в Жовкві.

«Ми розговорилися, я розповіла, що моя родина також була на Сибіру, бо є довідка про їх реабілітацію. Вдома збереглося багато фото. Я їх надіслала дослідникам, які розповіли про мою сім’ю набагато більше, ніж знала я. Зокрема, їм вдалось знайти, за що бабця була засуджена на 25 років. Я думаю вона не розповідала це все через страх», – розповіла Галина Лозинська.

Вона передала ГО «Після тиші» родинний архів Бабіїв – Лозинських, трудову книжку Анни Лозинської, її вервичку, зроблену з хліба під час ув’язнення, молитовник та фото зі спецпоселення та таборів ГУЛАГу. Згодом своїми архівами та інформацією поділилися інші нащадки репресованої родини – Ольга Мудра та сім’я Шарманських.

Галина Лозинська (крайня праворуч) та сім'я Шарманських – нащадки депортованої родини на виставці в публічноісторичному просторі «Після тиші» / фото Анни Яценко

Історик та співзасновник ГО «Після тиші» Андрій Усач розповів ZAXID.NET, що завдяки фото з родинного архіву Галини Лозинської вдалось ідентифікувати депортованих людей з інших родин, а сам архів перетворили на виставку.

Більшість інформації про родину вдалось знайти у розсекречених архівах, зокрема МВС і СБУ. Зокрема, історикам вдалось з’ясувати перелік усіх, хто був вивезений ешелоном до Сибіру того ж дня, що родина Бабіїв.

«Роман Лозинський якийсь час був головою товариства репресованих у Жовківському районі, але ніяких спогадів не написав і не опублікував. Справу Анни Лозинської знайшли у львівському архіві СБУ, а облікові справи депортованої родини Бабіїв – у архіві МВС. Також знайшли різні документи, і оунівські, і радянські, які допомогли краще зрозуміти, що відбувалося в той час в Добросині. Ми вирішили, що цієї інформації цілком достатньо, аби з архіву однієї родини організувати виставку, де через одну сімейну історію ми зможемо ширше розповідати про історію радянського масового насильства 1940-1950-х років» – розповів Андрій Усач.

Більшості депортованих не було куди повертатися, адже в них конфіскували все майно. Тому Анна Лозинська з сином повернулися не в Добросин, а в Жовкву, де влаштувалися на роботу. Її сестра Марія виїхала в рідне село чоловіка.

«Її донька Ольга, яка була на відкритті виставки, пригадувала, що на початку 1990-х їм виплатили кілька мільйонів карбованців компенсації за конфісковане майно. За ці гроші їй купили якийсь одяг. Тобто, це були настільки малі гроші, які фактично нічого не означали» – зазначає Андрій Усач

«Сидять діти чи онуки і кажуть нам, що ніколи не чули цих історій»

Загалом з 1944 по 1953 рік із західних областей України депортували понад 210 тисяч людей, із яких більшість – це родичі повстанців та підпільників.

«Але чи мали вони самі якийсь стосунок до діяльності УПА – ніхто ніколи не розбирався. Це була колективна відповідальність. Чи підтримували вони те, що хтось з родини пішов до УПА чи підпілля ОУН? Теж не факт. Цього ніхто не перевіряв. Головне для радянського режиму – це родинна спорідненість і життя під одним дахом. Якщо під одним дахом жили якісь зовсім далекі родичі – їх теж забирали і депортували» – розповідає історик.

Ще однією причиною для депортації українців із західних регіонів була потреба в розбудові віддалених районів СРСР дешевою робочою силою – всі депортовані були закріплені за якимось підприємством чи колгоспом, на якому вони працювали і не мали права самостійно змінити місце роботи. Жили спецпоселенці переважно в бараках.

Попри депортацію далеко від рідного дому, українцям вдавалося зберегти свою культурну ідентичність, наприклад, спілкувалися між собою та листувалися українською мовою. Прикметно, що вони одружувались переважно з такими ж депортованими, дуже рідко – з місцевими. За окремим дозволом спецкоменданта, вони могли організовувати українські вистави. Галина Лозинська пригадує, що її батько одного разу разом із іншими дітьми водив вертеп. Збереглося навіть фото, яке можна побачити на виставці.

Різдвяний вертеп на засланні, у центрі – Роман Лозинський, 1952 рік.

«Коли почалася повномасштабна війна, то можна відслідкувати певну аналогію: Росія пропонує мешканцям окупованих українських територій виїхати фактично туди ж, куди раніше депортували неблагонадійні сім’ї – це Сибір та Далекий Схід. Як і тоді, зараз це є способом і асимілювати людей, і за рахунок їхньої праці розбудовувати депресивні регіони. Хоча це нині досить актуальна тема, але про досвід радянських масових депортацій небагато інформації в публічному полі, тим більше у популярних форматах, які доступні більшій аудиторії» – розповідає Андрій Усач.

Дослідник закликає ділитися з організацією своїми сімейними історіями та архівами, адже більшість інформації про репресії походить з архівів колишніх радянських спецслужб: записана специфічною мовою і з їх перспективи. Через такі документи важко прослідкувати конкретні переживання самих людей.

«Про їхні почуття можна дізнатися з усних оповідей, якщо ці люди ще живі. Наша організація записала більше пів сотні інтерв’ю з репресованими і це насправді дуже мало. Друге джерело інформації – це сімейні архіви, листи, документи, фотографії з написами на зворотах. Ми можемо все це скласти докупи і отримати загальну історію людини, через яку вже розповісти велику історію радянського масового насильства 1940-1950-х років» – зазначає історик.

Що можна зробити вже зараз? Почати говорити з рідними, які пережили репресії. Важливо, наголошує Андрій Усач, не перетворити цю розмову на допит, адже в багатьох людей із таким досвідом це може викликати неприємні асоціації з пережимитим у минулому.

«Ми просимо людину розказати свою історію так, як вона хоче. Я занотовую важливі моменти, уточнюю їх. Наприклад, як довго вони їхали в ешелоні, де у вагоні спали, а де був туалет, чи хтось помер у дорозі тощо. Інколи рідним людям розказувати важче, ніж, наприклад, нам. Тобто, на інтерв’ю сидять діти чи онуки і кажуть нам, що ніколи раніше не чули цих історій від бабці чи матері. Попросіть бабусю дістати з шухляди старі фото. Запитайте, хто на них зображений» – додає Андрій Усач.

Виставка «З Сибірської сторони» в публічноісторичному просторі «Після тиші» / фото Анни Яценко

Він наголошує, що в Україні немає ані спеціального дня пам’яті депортованих із західних регіонів, ані окремого музею, де б серйозно займалися дослідженням та виставковою роботою про ті події. Такий простір можна було б облаштувати у Львові, де діяли два збірні пункти, на яких утримували людей перед депортацією – на вулиці Замарстинівській та проспекті Чорновола.

Виставка «З сибірської сторони: родинний архів» триватиме до 30 листопада в публічноісторичному просторі «Після тиші» на вул. Гребінки, 6. Відвідати її можна безкоштовно щодня, з 12:00 до 18:00, крім понеділка та вівторка. Із собою можна взяти сімейні архіви, які історики допоможуть оцифрувати, або ж прийти разом із рідними, які пережили депортацію, щоби дослідники записали їхню історію.