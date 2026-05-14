Супермаркет «Арсен» на проспекті Червоної Калини у Львові

Мережа супермаркетів «Сільпо» звернулася до Антимонопольного комітету по дозвіл на набуття контролю над активами львівської групи компаній «Євротек». Йдеться про п’ять супермаркетів мережі «Арсен», яка нещодавно оголосила про закриття.

Антимонопольний комітет 14 травня розглядатиме п’ять заяв ТзОВ «Сільпо-Фуд» про «набуття на контролю над активами – об’єктами нерухомості та обладнання», що належать групі компаній «Євротек».

Найімовірніше йдеться про п’ять стаціонарних супермаркетів «Арсен» – на площі Міцкевича, на вулицях Зеленій, Патона та на проспектах Червоної Калини і Чорновола. Шостий супермаркет розташований на території колишнього ринку «Добробут» і фактично є МАФом.

Як писав ZAXID.NET, група компаній «Євротек» повідомила про закриття мереж супермаркетів «Арсен», Fresh, «Союз» і «Квартал». Останній робочий день мереж запланований на 31 травня.

Мережа «Арсен» зосереджена здебільшого у Львові (шість торгових точок), а також по одному супермаркету в Івано-Франківську та Рівному.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «Альянс Маркет», яка керує мережею «Арсен», у 2025 році заробила 3 млрд грн. Попри це, компанія збиткова вже п’ять років поспіль.