Новий храм збудують в районі проєктованої вул. Ряшівської

У Львові погодили будівництво нового храму Різдва Христового Української греко-католицької церкви поблизу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету 8 травня.

Храм збудують на ділянці 0,14 га в районі проєктованої вул. Ряшівської та вул. Землеробної. У 2023 році Львівська міська рада затвердила відповідний проєкт землеустрою та передала її в оренду РО «Релігійна громада Української греко-католицької Церкви парафії Всіх Святих українського народу у Залізничному районі Львова».

За детальним планом території ця ділянка належить до земель комерційно-виробничого призначення, однак генплан дозволяє будувати на ній культові споруди, адже зараз земля вільна від забудови. У липні УГКЦ звернулась до міста за дозволами на будівництво, однак міська рада переконала церкву провести архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівлі.

Переможцем конкурсу став проєкт архітектурної майстерні «Симетрія», за яким новий храм збудують у мінімалістичному стилі з використанням природних матеріалів. Також у межах храму запланована стіна-парк, що відділятиме територію церкви від магістралі нової вулиці Ряшівської.