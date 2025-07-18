Червоним позначена ділянка, на якій планують збудувати церкву

Українська греко-католицька церква збудує нову церкву Різдва Христового поблизу Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. На засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у пʼятницю, 18 липня, оголосили архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівлі.

Йдеться про забудову ділянки 0,14 га в районі проєктованої вул. Ряшівської та вул. Землеробної. У 2023 році Львівська міська рада затвердила відповідний проєкт землеустрою та передала її в оренду РО «Релігійна громада Української греко-католицької Церкви парафії Всіх Святих українського народу у Залізничному районі Львова».

За детальним планом території ця ділянка належить до земель комерційно-виробничого призначення, однак генплан дозволяє будувати на ній культові споруди, адже зараз земля вільна від забудови. УГКЦ звернулась до міста за дозволами на будівництво, однак міська рада переконала церкву провести архітектурний конкурс на найкращий проєкт будівлі.

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, будівля церкви стане однією із ключових на вул. Ряшівській, адже загалом на вулиці розташована малоповерхова забудова.

«Це прецедентна річ для Львова, оскільки місто пропонує новий підхід для будівництва сакральних споруд, коли не просто йдеться про підбір проєкту на основі бачення кількох людей. Йдеться про створення сучасних памʼяток сакральної спадщини через архітектурні конкурси», – зазначив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Переможцю конкурсу виплатять премію 250 тис. грн, а фіналістам – по 150 тис. грн і 100 тис. грн відповідно. Половину премій має покрити Релігійна громада УГКЦ парафії Всіх Святих Українського народу у Залізничному районі Львова.