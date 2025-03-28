Це буде перша за останні 130 років православна церква, збудована в історичній частині Львова

У Львові обрали проєкт для будівництва церкви в центрі міста. Це буде перша в Україні церква, яку збудують за результатами архітектурного конкурсу. Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Маємо результати професійного конкурсу на проєкт нової церкви Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці на вулиці Пекарській, поблизу Університету ветеринарної медицини», – написав Андрій Садовий.



Серед 25 пропозицій обрали проєкт авторського колективу зі Львова під керівництвом Андрія Лесюка. Проєкт поєднує православні традиції і сучасні архітектурні рішення. Його композиція ґрунтується на візантійській спадщині, що проявляється у хрестоподібному плануванні та монолітному куполі.

«Журі конкурсу розглянуло різноманітні інтерпретації сакральної архітектури, представлені учасниками, і в підсумку зупинилося на проєкті, який не лише по-новому осмислює православні традиції, а й зберігає глибокий зв’язок із духовною та архітектурною спадщиною Афону. Цей вибір є символічним, оскільки храм буде присвячений Іконі Пресвятої Богородиці Скоропослушниці, яка була привезена до Львова з Афону. Саме тому архітектурний образ храму відсилає до стилістики візантійських та грецьких храмів. Проєкт зберігає ключові елементи православної храмової традиції: хрестоподібне планування, вівтарну частину, купол – проте всі ці традиційні форми інтегровані в єдину мінімалістичну форму», – розповів головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Окрім місця для молитви, у храмовому комплексі передбачено зведення дзвіниці, недільної школи, укриття, зони для духовних бесід та зборів громади. Також разом з будівництвом заплановане облаштування благоустрою скверу.

«Фасади та куполи запроєктовано з цегляної кладки з використанням технологій, що забезпечують довговічність конструкції та органічне поєднання з навколишнім середовищем. Натуральні матеріали роблять храм частиною природного ландшафту, а освітлення створює особливу атмосферу всередині святині. Дзвіниця, розташована окремо, підкреслює мінімалістичний стиль, доповнюючи силует храму та створюючи просторову рівновагу ансамблю. Під храмом передбачені додаткові приміщення: недільна школа, укриття, санвузли та інші функціональні зони», – описав храм архітектор Андрій Лесюк.

(візуалізація із Telegram Андрія Садового)

Зазначимо, це буде перша за останні 130 років православна церква, збудована в історичній частині Львова. Будівництво парафія ПЦУ здійснюватиме за гроші благодійників після завершення війни.

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року Львівська міська рада вдруге оголосила Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєкт храмового комплексу Ікони Пресвятої Богородиці Скоропослушниці у районі вул. Костя Левицького – вул. Пекарської. Попередній конкурс проводили у 2019 році, однак на засідання журі тоді зібралось менше 2/3 від складу, а його результат отримав велику критику та несприйняття як зі сторони архітектурної спільноти, так і широкої громадськості. Нову церкву побудують на місці вже наявного тимчасового храму, що працює там із 2018 року.