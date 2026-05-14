Індія зупинила експорт цукру до вересня 2026 року

Уряд Індії запровадив повну заборону на експорт цукру, яка діятиме до кінця вересня 2026 року. Серед причин такого рішення – зростання внутрішніх цін і слабший, ніж очікувалося, урожай цукрової тростини. Про це 14 травня повідомила асоціація «Укрцукор».

Зазначають, що з початку маркетингового сезону країна встигла відвантажити лише близько 600 тис. тонн із загальної квоти в 1,59 млн тонн, і тепер ця квота анульована достроково.

Індія є другим за величиною виробником цукру у світі після Бразилії та тримає експорт під державним контролем через систему квот, які розподіляються між заводами пропорційно. Рішення про заборону стало несподіванкою для ринку, адже ще нещодавно влада розширювала дозволені обсяги.

Як зміняться ціни на цукор?

Наразі світові ціни на цукор впали до п’ятирічних мінімумів. На Лондонській біржі ф’ючерси на білий цукор опустилися до 397 доларів за тонну, це мінус 28,5% за рік, а в Нью-Йорку тростинний цукор подешевшав до рівнів жовтня 2020 року.

Вихід Індії з ринку може підштовхнути світові ціни на цукор вгору. Це підтверджує і попередній досвід, коли Індія у 2023 році припиняла постачання цукру, тоді світові ціни відразу відреагували зростанням.

Чи відкриє це нові ринки для українських виробників?

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), Україна у 2025/26 маркетинговому році (вересень – серпень) розраховує експортувати 505 тис. тонн цукру, що на 19,7% менше, ніж у попередньому сезоні. Причиною скорочення стало зменшення площ під цукровим буряком до 199 тис. гектарів, що на 21,6% менше, ніж минулого року. Водночас попри зменшення посівів експерти прогнозують, що врожайність буряка зросте, і загальний урожай цьогоріч може сягнути понад 10 млн тонн. Ба більше, внутрішнє споживання цукру в Україні, навпаки, скорочується.

Після введення обмежень з боку Європейського Союзу структура експорту цукру Україною змінилася. Основними ринками збуту є країни Африки, на які припало 32% поставок, а також Близький Схід із часткою 29%. Частка європейського ринку становила 17%.

Коли раніше Індія закривала експорт, український цукор успішно заходив на ринки, що традиційно тяжіли до індійської продукції, зокрема, на Шрі-Ланку. У 2024 році Україна встановила історичний рекорд по обсягах експорту – 746 тис. тонн, постачаючи продукт більш ніж у 60 країн.

Водночас наразі проблема збуту залишається, адже українські виробники перебувають у ситуації надлишку – квота ЄС у 100 тис. тонн – це мізер проти потенційних 500 тис. тонн експорту, а спроби продажів на Близькому Сході, в Африці та за межами ЄС суттєво не змінюють ситуацію через жорстку конкуренцію та складну логістику, вважають аналітики «Укрцукру». Внутрішня оптова ціна тримається близько 20 тис. грн за тонну – для багатьох виробників це нижче рівня собівартості.

До слова, Україна уже вибудовує нові маршрути для збуту цукру. За словами голови правління «Укрцукру» Яни Кавушевської, з березня до трійки ключових напрямків експорту українського цукру увійшов Узбекистан, і вже за підсумками квітня він може стати головним ринком. Причина – бойові дії на Близькому Сході та порушення традиційних логістичних ланцюгів: постачання цукру з ОАЕ до країн Середньої Азії скоротилося, і українські експортери вирішили цим скористатися.

«Складна і дорога логістика з України — через Чорне море, Грузію, Азербайджан, Каспій — виявилася конкурентною і цікавою», – пояснила Кавушевська в інтерв'ю Latifundist.com.

Втім, за її словами, це поки радше ситуативний попит. Серед обмежень – нестача перевалочних потужностей і вагонів. Паралельно Україна продовжує поставки на Близький Схід, зокрема до Сирії та Лівану.

Загалом з початку маркетингового року Україна експортувала близько 426 тис. тонн цукру. І хоч це на 12% менше, ніж торік, до кінця сезону (1 вересня) показник може сягнути 500 тис. тонн.