Українські військовослужбовці взяли під контроль Одрадне та його околиці

Військовослужбовці 129-ї окремої важкої механізованої бригади звільнили населений пункт Одрадне у Харківській області. Про це повідомили у пʼятницю, 15 травня, у пресслужбі 129 бригади.

На відео, оприлюднених бригадою, видно кадри з українських безпілотників, які брали участь у відбитті Одрадного. На відео також видно українських військовослужбовців, які розгорнули прапори на території населеного пункту.

«У результаті спланованої операції Сили оборони України здійснили зачистку населеного пункту Одрадне Дворічанського р-ну Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. Підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали противнику вогневого ураження та вибили його з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів», – повідомили у пресслужбі 129-ї бригади.

У пресслужбі 16 армійського корпусу повідомили, що Сили оборони також повернули прилеглу територію у Дворічанському районі Харківської області.

«У результаті успішних наступальних дій підрозділів 16 армійського корпусу було звільнено близько 22 км² території, включно з населеним пунктом Одрадне. Під час операції противник зазнав значних втрат – ліквідовано 56 окупантів», – йдеться у повідомленні корпусу.

Одрадне перебувало під окупацією з листопада 2025 року. Село розташоване за менш ніж 3 км від українсько-російського кордону на північному сході Харківщини.