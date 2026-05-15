У п’ятницю, 15 травня, в межах чергового обміну з полону повернувся захисник зі Львівщини – Ігор Гбур. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Після чотирьох років російського полону додому повертається наш захисник зі Самбірського району – Ігор Гбур. Наш земляк з Хирівської громади служив у Першому прикордонному загоні. Молодший лейтенант», – написав Максим Козицький.



Ігор Гбур потрапив у ворожий полон у травні 2022 року, під час оборони «Aзовстaлі».

Нагадаємо, у п'ятницю 15 травня Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Це перший етап обміну 1000 на 1000.