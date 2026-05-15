Слідчого затримали під час одержання хабаря

Прокуратура підозрює начальника слідчого відділу Надвірнянського районного управління поліції у хабарництві. Посадовця затримали під час одержання 5 тис. доларів від підприємця, якого правоохоронець шантажував мобілізацією.

Як повідомили в Офісі генпрокурора у п’ятницю, 15 травня, хабар від підприємця правоохоронець вимагав упродовж березня-квітня 2026 року. За 5 тис. доларів обіцяв не втручатися у господарську діяльність потерпілого та не ініціювати притягнення до кримінальної відповідальності його брата.

«Брат підприємця фігурував у провадженні про подання фіктивних документів до районного РТЦК та СП. Щоб пришвидшити передачу грошей, посадовець залякував підприємця негайною мобілізацією його брата», – зазначили у прокуратурі.

У ДБР додали, що у разі відмови поліцейський також погрожував ініціювати кримінальне переслідування підприємця, скасувати йому відстрочку від мобілізації та домогтися призову його з братом на військову службу.

Діючи під контролем правоохоронців, підприємець передав обумовлену суму хабаря на території АЗС у Коломиї. Після цього керівника слідчого відділу поліції затримали.

Йому інкримінують хабарництво за попередньою змовою групою людей, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Прокуратура проситиме суд взяти підозрюваного під варту та відсторонити від посади.