Чиновнику загрожує до 8 років ув’язнення

На Прикарпатті арештували 46-річного заступника керівника селищного ЦНАПу, який за 70 тис. грн пообіцяв підприємцю закрити питання з податковою перевіркою та уникнути значного штрафу. Чиновнику загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області в середу, 6 травня, у квітні 2026 року податківці провели перевірку одного з магазинів у селищі Солотвин та склали адмінпротокол на підприємця за порушення порядку проведення розрахункових операцій. Того ж дня, аби з’ясувати можливі наслідки перевірки, бізнесмен звернувся до свого знайомого – начальника відділу державної реєстрації селищної ради.

Чиновник використав ситуацію у власних інтересах. Він заявив підприємцю, що йому загрожує штраф у 200 тис. грн. Водночас запевнив, що може розв’язати питання за меншу суму, адже нібито має вплив на працівників податкової служби.

«Посадовець умисно створював відчуття безвиході та неминучості великого штрафу, тому вимагав терміново передати 70 тис. грн. Запевняв, що після отримання грошей забезпечить скасування наслідків перевірки та відсутність подальших візитів контролюючих органів. Під час отримання хабаря посадовця затримали поліцейські», – розповіли правоохоронці.

Посадовцеві ЦНАПу інкримінують ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання хабаря за вплив на прийняття рішення службовцями особами, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Чиновника арештували з правом внесення застави.