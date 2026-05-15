Правоохоронці затримали підозрюваного українця та розшукують ще одного

У Франції затримали 49-річного українця заарештували за звинуваченням у підпалі будинку, в якому загинув його земляк. Про це повідомила у пʼятницю, 15 травня, газета Le Figaro.

За даними слідства, підозрюваний був найманим працівником під час ремонту будинку в Аркашоні. За попередніми даними правоохоронців, у будинку та господарській будівлі на території ділянки проводилися роботи, які виконували троє українців.

12 травня пожежники отримали повідомлення про пожежу в будинку та виявили там обгоріле тіло на першому поверсі. Прокуратура повідомила, що загиблий був українцем, який працював в будівлі.

14 травня правоохоронці заарештували 49-річного українця. За даними слідства, його затримали на місці події у стані алкогольного спʼяніння.

Українцю повідомили про підозру у підпалі, який спричинив смерть людини. Водночас чоловік заперечує звинувачення. Третього працівника наразі розшукують.