Правоохоронці викрили 19-річного студента, який підпалив банк і департамент міськради в Луцьку. Підозрюваний повірив російським агентам, які видавали себе за співробітників СБУ та доручили йому влаштувати пожежі. Про це у пʼятницю, 24 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала студента одного з місцевих університетів через телеграм. Хлопця переконали, що з ним спілкуються співробітники СБУ, та дали вказівку влаштувати підпали в Луцьку.

«Для виконання завдання зловмисник у темну пору доби кинув пакет із легкозаймистою сумішшю на сходи адмінбудівлі Луцької міської ради. Згодом він здійснив аналогічний підпал вхідних дверей однієї з банківських установ у центральній частині міста», – повідомляють правоохоронці.

Працівники СБУ затримали підозрюваного тієї ж ночі одразу після вчинення злочинів. Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

У СБУ закликають із пересторогою ставитися до контактів із незнайомими людьми та наголошують, що не просять виконати жодних сумнівних завдань.