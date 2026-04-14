За підпал затриманому загрожує до 10 років тюрми

Правоохоронці викрили 20-річного студента, який підпалив Господарський суд Волинської області. Підозрюваний повірив російським агентам, які видавали себе за співробітників СБУ та доручили йому «перевірити систему безпеки» судової установи. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала студента з Рівненської області через телеграм. Чоловіка переконали, що з ним спілкуються співробітники СБУ, та дали вказівку перевірити систему безпеки суду.

«Для виконання завдання зловмисник у темну пору доби кинув пакет із легкозаймистою сумішшю на сходи Господарського суду Волинської області. Правоохоронці затримали чоловіка упродовж доби після вчинення злочину», – повідомляє СБУ.

Студенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

У СБУ закликають із пересторогою ставитися до контактів із незнайомими людьми та наголошують, що не просять виконати жодних сумнівних завдань.