Облитий зеленою фарбою ексчиновник ЛМР

Галицький районний суд Львова визнав Івана Спринського винним у хуліганстві через обливання чиновників Львівської міськради фарбою під час засідання виконавчого комітету. Йому призначили 34 тис. грн штрафу, але звільнили від покарання через закінчення термінів давності.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2026 року, випадок трапився 24 травня 2019 року. Іван Спринський без попередньої реєстрації прийшов на засідання виконкому Львівської міськради, розпочав словесний конфлікт із тодішнім заступником мера Геннадієм Васьківим та в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгеном Бойком. Він вилив червону та зелену фарбу, вимастивши одяг чиновників, а також меблі та підлогу.

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ZAXID.NET повідомляв, що на початку засідання у малу сесійну залу зайшло близько 20 представників ГО «Розвиток громади», «Національного корпусу», «Української спілки учасників АТО» та інших організацій. У цей час у коридорі залишилось ще кілька десятків членів цих та інших організацій. Найактивнішим учасником акції на виконкомі був Олег Дудок з «Української спілки учасників АТО». Він спілкувався із головуючим на виконкомі Геннадієм Васьківим агресивно та на підвищених тонах.

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Щодо Івана Спринського порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. У суді він заявив, що «намагався зупинити чиновників від перерахування грошей олігархам». Він стверджував, що проводив «не хуліганські, а мистецькі заходи».

«Всі події відбувалися під час відкритого засідання виконавчого комітету ЛМР. Він вільно туди зайшов разом з іншими активістами. При цьому він мав з собою заздалегідь заготовлені фарби гуаші. Щоб зупинити знущання з мешканців, він вилив на голову двох заступників голови Львівської міської ради фарбу гуаш. Потім він витер руки об чийсь піджак, бо вони в нього були забруднені вказаними фарбами. Разом з ним на засідання виконавчого комітету зайшло близько 12 людей. Вважає, що не порушував громадський порядок, оскільки в такий спосіб він здійснював мистецький захід», – цитують позицію Спринського у вироку суду.

Цю справу розглянув суддя Віктор Романюк, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін, а також покази свідків події, які підтвердили грубе порушення громадського порядку Іваном Спринським.

Суддя визнав Івана Спринського винним у хуліганстві (ч.1 ст.296 ККУ) та призначив йому 34 тис. грн штрафу, але його звільнили від покарання через закінчення термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності. Вирок ще можна оскаржити.

Представники «Розвитку громади», «Національного корпусу» та «Української спілки учасників АТО» не вперше брали участь в провокаціях у Львівській міській раді. Вони часто приходили на засідання виконавчого комітету ЛМР, вимагаючи не голосувати за певні питання.

ZAXID.NET публікував низку розслідувань щодо земельних маніпуляцій та провокацій, фігурантами яких є члени «Розвитку громади» та «Української спілки учасників АТО». Після публікації розслідувань учасники цих та інших угрупувань намагалися захопити редакцію ZAXID.NET.