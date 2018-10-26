«Львів уже поділений між Копитком і Мордою. Якщо ми тут перші зайшли, то це наше».

Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

У п'ятницю, 26 жовтня, під час засідання виконкому ЛМР до зали увійшло кілька представників скандальних громадсько-політичних угрупувань, які намагалися втрутитися в роботу виконкому і постійно перебивали головуючого на засіданні заступника міського голови Львова Геннадія Васьківа.

Активними учасниками конфлікту виявилися члени ГО «Українська спілка учасників АТО» Сергій Фаворський, Сергій Лейченков, Олег Дудок та Андрій Макогін, про яких ZAXID.NET детально писав раніше.

На зауваження Геннадія Васьківа і прохання поводитись стриманіше один із учасників «УСУ АТО» Сергій Фаворський відповів словами: «Чуєш, ти приземлися, бо ти не на тому місці сидиш!». «Хто тут бикує?!», – вторив йому Олег Дудок. Після словесної перепалки з посадовцями ЛМР ця група почала вимагати вибачень від мера міста Андрія Садового.

«А де Андрій Іванович? Ми хотіли від нього публічного вибачення за то, що він своєму 24-му каналу і ZAXID.NET дає вказівку нас очорняти перед людьми... Хай перед атовцями, яких він ображає через свої ручні медіа ZAXID.NET і 24-й канал, хай вибачиться перед нами за свої слова, за то, що ми бандити», – заявив Сергій Фаворський.

Усі фото прес-служби ЛМР

Під час сварки члени «УСУ АТО» згадували нещодавні публікації ZAXID.NET, в яких йдеться про участь членів організації у вуличних акціях та конфліктах навколо незаконного будівництва.

Далі учасники «УСУ АТО» висловили ще низку претензій до діяльності мера Львова і вступили в перепалку з присутніми в залі. Після 10-хвилинної сварки виконком повернувся до розгляду питань порядку денного.

P.S. Як стало відомо ZAXID.NET пізніше зі слів джерела у спецслужбах, спроба зриву засідання виконкому відбулася з ініціативи голови ЛОДА Олега Синютки. Сам голова ЛОДА ніяк не прокоментував ці звинувачення. Вечері у п'ятницю міськрада звернулася зі скаргами на спробу зриву засідання виконкому у поліцію та СБУ.

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Нагадаємо, що 19 жовтня близько півтори сотні учасників різних громадсько-політичних угруповань («Розвиток Громади», «УСУ АТО», НВР «Правий сектор», Національний корпус, «Рух за людські права» Івана Спринського та інші) пікетували обласну прокуратуру, поліцію і НАБУ.

За словами учасників акції, вони протестували проти «безпідставних переслідувань» з боку правоохоронних органів, а також проти «численних наклепів у медіа, що належать родині мера Львова». Представники цих угруповань неодноразово згадувались у публікаціях ZAXID.NET, а поліція розслідує обставини спроб захоплення цими людьми будівлі ДФС і палацу культури ім. Гната Хоткевича.

Як відомо, співзасновниками ГО «УСУ АТО» виступають народний депутат Андрій Антонищак та бізнесмен Олександр Веремеєнко. Останній також є співвласником Стрийського ринку, нічного клубу «Фешн клаб» у центрі Львова та бізнес-партнером екс-депутата Верховної Ради від «Свободи» Ігоря Кривецького.

Після публікації статті «Фантастична четвірка» на ZAXID.NET, учасники «УСУ АТО» спільно з нардепом Андрієм Антонищаком організували в кулуарах Верховної Ради спеціальний брифінг, на якому зокрема звинувачували мера Львова Андрія Садового в зв'язках із Кремлем.