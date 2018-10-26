Спроба зриву засідання виконкому Львівської міськради відбулась з відома Синютки

Члени ГО «УСУ АТО», які брали участь у спробі зриву засідання виконкому ЛМР, позують разом з головою ЛОДА Олегом Синюткою на тлі Будинку воїна під час його урочистого відкриття 14 жовтня 2018 року

Спроба зірвати 26 жовтня засідання виконкому Львівської міськради під головуванням заступника мера Львова Геннадія Васьківа відбулась за особистою санкцією голови Львівської ОДА Олега Синютки. Про це ZAXID.NET стало відомо зі слів джерела в українських спецслужбах.

За словами джерела, це була усна вказівка у розмові Синютки з лідерами ГО «Українська спілка учасників АТО». Про зв’язки цієї громадської організації з головою ЛОДА ми детальніше писали у статті «Фантастична четвірка».

Зрештою, вони самі відверто демонструють свою близькість до голови ЛОДА – наприклад, через кілька днів після публікації один з її героїв Олег Дудок опублікував спільне фото членів «УСУ АТО» з Олегом Синюткою.

ZAXID.NET звернувся до прес-служби ЛОДА з проханням про коментар Олега Синютки з цього приводу, однак не отримав його на момент публікації.

Нагадаємо, що 26 жовтня кілька активних членів «Української спілки учасників АТО» і «Розвитку громади» спробували зірвати засідання виконкому Львівської міськради, однак після тривалих перепалок, які супроводжувалися погрозами фізичної розправи, членам виконкому вдалося продовжити свою роботу. За даними ZAXID.NET, мерія уже звернулася з відповідними заявами у поліцію та СБУ.