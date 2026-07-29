Команда дитячих хірургів застосувала нестандартну методику

Лікарі Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит» прооперували річну дівчинку, яка вдихнула арахіс. За даними медиків, операція тривала 1,5 години.

Як повідомили у лікарні, до Клінічного центру дитячої медицини звернулися батьки дівчинки віком 1 рік і 1 місяць. Напередодні під час вживання арахісу дитина раптово почала кашляти.

«Під час першого огляду лікарі виявили: вислуховування легень було без патологічних змін, а рентгенографія не показала непрямих ознак закупорки бронха. Попри це, з огляду на історію аспірації, батькам запропонували провести діагностичну бронхоскопію, детально пояснивши можливі ризики та наголосивши, що стороннє тіло самостійно не зникне. Однак вони вирішили відмовитися від процедури та повернулися додому», – розповіли медики.

Діагностична бронхоскопія – це ендоскопічне обстеження дихальних шляхів, під час якого за допомогою спеціального оптичного інструмента лікар оглядає трахею та бронхи, щоб виявити або виключити наявність стороннього тіла.

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Того ж вечора кашель у дитини посилився, підвищилася температура і батьки повторно звернулися до лікарні, де лікарі виконали бронхоскопію.

Арахіс застряг у нижньодольовому бронху лівої легені

«Під час обстеження виявили, що арахіс застряг у нижньодольовому бронху лівої легені та був повністю вкритий слизом. Через дуже вузьку локалізацію використати стандартні оптичні щипці було неможливо», – повідомляють у лікарні.

Команда дитячих хірургів застосувала нестандартну методику: через бронхоскоп використали тонкі ендоскопічні щипці, які зазвичай застосовують під час фіброскопії. Це дозволило спочатку видалити слиз, а потім обережно захопити й витягнути стороннє тіло. Операція тривала близько півтори години.

Після видалення арахісу лікарі відновили прохідність бронха, санували бронхіальне дерево та очистили дихальні шляхи від слизу. Вже наступного дня дівчинку виписали додому для амбулаторного лікування.

Операцію виконали: дитячий хірург Олександр Колодій, лікар-анестезіолог Галина Кішко, асистентка, лікарка-інтерн Ольга Кононова.