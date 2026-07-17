У віці 6 місяців хірурги провели Софійці складну операцію

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая успішно прооперували шестимісячне немовля з рідкісною вродженою вадою – атрезія анусу. Це складна патологія, за якої дитина народжується без анального отвору. Вона трапляється приблизно в одному випадку на 3-5 тисяч новонароджених.

Як повідомили у лікарні, про рідкісну вроджену патологію батьки Софійки дізналися після її народження. Вони одразу звернулися до львівської дитячої лікарні святого Миколая. Проте через низьку вагу немовляти та наявність вродженої нориці кишківника, через яку частково міг виходити кал, лікарі не поспішали з операцією. Вони вирішили дочекатися, поки дитина зміцніє і буде готовою до складного хірургічного втручання.

«Спершу дуже переживали. Але коли поспілкувалися з хірургом, який пояснив, що дитина буде розвиватися і все буде добре, ми наполовину заспокоїлися. Змирилися і налаштувалися на боротьбу», – розповіли батьки дівчини.

Oxford Medical у Львові – це комплексна медицина для всієї родини. Тут можна пройти КТ, МРТ, УЗД, здати аналізи, отримати консультацію спеціаліста чи хірургічну допомогу. А завдяки трьом відділенням клініка завжди поруч, у якій би частині міста ви не були.

У віці 6 місяців хірурги провели Софійці складну радикальну операцію – передньо-сагітальну аноректопластику. Під час складного хірургічного втручання медики сформували дитині анальний отвір у правильному місці, щоб відновити нормальну роботу кишківника.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Фото лікарні

«Наразі у дитинки все гаразд. Вона активна, розвивається цілком нормально. Ми маємо чудову перспективу, що в майбутньому її організм працюватиме так само, як у звичайних дітей», – зазначила дитяча хірургиня Богдана Лі.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Після операції пройшло вже кілька місяців. Нині Софійка перебуває під постійним наглядом лікарів, і надалі медики очікують, що її організм функціонуватиме так само, як у здорових дітей.