Медикиня допомагає реабілітуватися пораненим військовим

Працівниця Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади Тетяна Ткачук отримала «Орден Святого Пантелеймона». Про це повідомили на фейсбуці Регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона» у Волинській області.

10-та церемонія вручення «Ордена Святого Пантелеймона» відбулася у Києві 27 липня. На урочистостях із нагоди Дня медичного працівника озвучили імена переможців у семи номінаціях. У номінації «Серце медицини», яку вручають працівникам середнього або молодшого медичного персоналу, нагороду отримало троє медиків. Серед них – Тетяна Ткачук, яка працює ерготерапевткою Медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Вона допомагає відновити втрачені навички до самообслуговування у пацієнтів із важкими травмами та ампутаціями. Переважна більшість її підопічних – це українські військові, які отримали серйозні травми на полі бою, втратили ноги чи руки.

Медикиня розповіла, що отримала «Орден Святого Пантелеймона» за щоденну працю та віру в пацієнтів і їх відновлення.

«Окрема подяка – моїм пацієнтам. Ви не раз дивилися на мої, здавалося б, “божевільні” ідеї з подивом, але довіряли мені. І саме разом ми доводили, що неможливе стає можливим. Ваші успіхи, ваші перші кроки, ваші усмішки – це найбільша нагорода для мене. Ця нагорода – не лише моя. У ній є частинка кожного, хто був поруч. За такими нагородами стоять роки навчання, тисячі годин праці, безсонні ночі, відповідальність за людей, постійний розвиток і величезна відданість своїй справі», – написала Тетяна Ткачук на своїй сторінці у фейсбуці.

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Додамо, що Тетяна Ткачук пройшла стажування у профільних медзакладах Ізраїлю, Італії, Польщі та США. Крім того, від початку повномасштабної війни жінка організовує збір коштів та постачання автомобілів для ЗСУ. Вона перша у Луцьку почала впроваджувати міжнародні протоколи реабілітації, зокрема ерготерапії.