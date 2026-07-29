Хлопчика госпіталізували до міської дитячої лікарні

В Ужгороді 7-річний хлопчик потрапив до лікарні після куріння електронної сигарети та вживання енергетичних напоїв. На матір дитини склали протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

За інформацією ZAXID.NET, інцидент стався на вул. Андрія Палая у мікрорайоні Радванка, де проживає ромська громада.

«7-річний хлопчик покурив електронну сигарету та випив енергетичні напої. Після огляду та надання необхідної медичної допомоги дитину госпіталізували до міської дитячої лікарні для подальшого обстеження та спостереження», – розповіли 28 липня у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У четвер, 29 липня, у патрульній поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що на матір дитини склали протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає попередження або штраф від 17 до 51 грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати