У Великій Доброні деякі родини живуть у тимчасових спорудах без світла та води

У ромському таборі в селі Велика Добронь Ужгородського району від пневмонії померла 10-місячна дитина. Сталося це, бо їй не надали медичну допомогу, повідомив 3 жовтня представник омбудсмена на Закарпатті Андрій Крючков.

«Дитина не була зареєстрована і фактично не існувала для держави. Лише після її смерті було видано свідоцтво про народження – документ, який мав гарантувати права ще з перших днів життя», – зазначили у представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області.

Після візиту до ромського табору у Великій Доброні Андрій Крючков констатував, що мешканці ромської громади не паспортизовані, а тому позбавлені доступу до охорони здоров’я, соцзахисту та базових державних гарантій. Деякі родини живуть у тимчасових спорудах без світла та води, інші – не мають права власності на будинки, у яких проживають.

«Звернення від ромів в органи місцевого самоврядування системно ігноруються, що свідчить про дискримінацію та неналежне виконання державних обов’язків щодо забезпечення прав національних спільнот. Водночас пастор та недільна школа при церкві надають підтримку дітям і родинам, фактично замінюючи відсутність державних соціальних програм», – зазначив Андрій Крючков.

Після візиту до ромського табору представник омбудсмена рекомендуватиме органам влади та місцевого самоврядування негайно усунути порушення та відновити права мешканців громади.