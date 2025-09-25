Правоохоронці подали до суду на відділи освіти Великоберезької та Кам’янської сільських рад

Правоохоронці подали до суду на відділи освіти Великоберезької та Кам’янської сільських рад Берегівського району, які не виплатили 190 тис. грн грошової допомоги дітям-сиротам, які закінчували школу у 2022–2025 роках.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 вересня, йдеться про 11 дітей, які мали отримати гарантовані державою виплати у розмірі шести прожиткових мінімумів кожному.

«Відділи освіти Великоберезької та Кам’янської сільських рад не нарахували і не виплатили одноразову грошову допомогу випускникам 2022–2025 років. Зокрема, Великоберезька сільська рада заборгувала 7 випускникам понад 123 тис. грн, а Кам’янська – 4 дітям понад 70 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

Прокуратура подала до Закарпатського окружного адміністративного суду дві позовні заяви про визнання бездіяльності відділів освіти та зобов’язання здійснити виплати.