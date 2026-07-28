Орден отримав серцево-судинний хірург Володимир Мороз

Керівник відділення кардіохірургії Тернопільської обласної лікарні Володимир Мороз отримав «Орден Святого Пантелеймона». Медика відзначили в номінації «Найкращий лікар – еталон професії». Про це повідомили на фейсбуці Регіональної ради «Ордену Святого Пантелеймона».



️Володимиру Морозу 49 років, у медицині він працює понад 20 років. Є серцево-судинним хірургом вищої категорії та підполковником медичної служби. Він першим в Україні провів унікальні операції на аорті.

У Тернопільській обласній лікарні розповіли ZAXID.NET, що Володимир Мороз прийшов працювати в медустанову у 2018 році. Його прийняли на посаду лікаря-хірурга серцево-судинного відділення судинної хірургії. У червні 2022 року його призначили завідувачем кардіохірургічного відділення з трансплантологією, анестезіологічною групою та блоком інтенсивної терапії. За період роботи в кардіохірургії лікар провів перші в області операції з пересадки серця та нирок.

Володимир Мороз під час нагородження

У лютому 2022 року його мобілізували на військову службу в Збройні Сили України. Зараз він координує порятунок поранених воїнів в Тернопільській обласній лікарні.

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«За кожним врятованим життям стоїть велика команда. Ця нагорода додає сил працювати далі й робити все можливе заради наших пацієнтів», – зазначив хірург під час нагородження.

Володимир Мороз народився у м. Соколів Львівської області. У 2002 році закінчив Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, а у 2005 році – Українську військово-медичну академію, отримав кваліфікацію «Магістр медицини, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня». З 2005 року також працював старшим ординатором хірургічного відділення 8-го військового госпіталю Південного оперативного командування.

З 2007 року по 2012 рік працював ординатором відділення невідкладної медичної допомоги військово-медичного клінічного центру Західного регіону, а з 28 лютого 2012 року був завідувачем кардіохірургічного відділення Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру. У 2018 році перевівся до Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Додамо, що цього року за нагороду змагалися понад 300 найкращих цивільних та військових медиків з усієї України. Окрім Володимира Мороза, орден також отримав бойовий медик з Тернопільщини Роман Срібний. Його відзначили у номінації «Герой медичного фронту».