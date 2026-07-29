Павєл Дуров – засновник соціальної мережі «ВКонтакте» та месенджера «Телеграм»

У Росії засновнику месенджера «Телеграм» Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму та оголосили його в міжнародний розшук. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Федеральну службу безпеки РФ.

За версією ФСБ, адміністрація месенджера нібито не видалила канали, чати та ботів, які, як стверджують російські спецслужби, використовувалися українськими спецслужбами для підготовки терактів на території Росії. Також у ФСБ заявили, що через сервіс знайомств «Дайвінчик» українські спецслужби нібито вербували російських громадян для здійснення підпалів і нападів.

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У російській спецслужбі стверджують, що з липня 2025 року в 16 регіонах країни затримали 46 молодих користувачів цього сервісу, яких звинувачують у виконанні завдань українських спецслужб.

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Відзначимо, що Дуров ще у лютому розповідав, що у Росії проти нього порушено кримінальну справу щодо сприяння тероризму.

Павєл Дуров – російський програміст і підприємець, засновник соціальної мережі «ВКонтакте» та месенджера «Телеграм». У 2014 році він залишив Росію після конфлікту з владою, заявивши про відмову співпрацювати з російськими спецслужбами щодо передачі даних користувачів. У серпні 2024 року Дурова затримали у Франції через розслідування, пов'язане з модерацією незаконного контенту в «Телеграмі», однак згодом звільнили під заставу.

Нагадаємо, у червні журналісти проєкту «Важные истории» оприлюднили розслідування, в якому стверджували, що інфраструктуру «Телеграму» обслуговують компанії, пов'язані з російськими спецслужбами. За даними журналістів, це може створювати ризики для конфіденційності користувачів месенджера.